Омская область снова в лидерах антирейтинга по числу уехавших

21 Апр 2020 2020-04-21T08:51:22+03:00

За три года в регионе стало меньше на 54 тысячи жителей

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Омскую область продолжают покидать люди. Разница между приехавшими и уехавшими – 54 тысячи человек. И это только те, кто уже официально снялись с учета.

В демографическом рейтинге, составленом агентством «РИА Новости», Омская область оказалась на 72 месте из 85-ти. При анализе оценивались данные о рождаемости, смертности и миграции за три года – с 2017-го по 2019-й.

По итогам исследования выяснилось, что численность населения увеличилась в 26 регионах страны, уменьшилась – в 59.

Лидеры по прибыли населения – Ингушетия, Севастополь, Ленинградская область, Чечня, Тюменская и Московская области.

Хуже всего дела обстоят в Магаданской области, Еврейской автономной области, Коми, Тамбовской и Курганской областях.

ИСТОЧНИК KP.RU