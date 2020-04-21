Омская область снова в лидерах антирейтинга по числу уехавших
Омскую область продолжают покидать люди. Разница между приехавшими и уехавшими – 54 тысячи человек. И это только те, кто уже официально снялись с учета.
В демографическом рейтинге, составленом агентством «РИА Новости», Омская область оказалась на 72 месте из 85-ти. При анализе оценивались данные о рождаемости, смертности и миграции за три года – с 2017-го по 2019-й.
По итогам исследования выяснилось, что численность населения увеличилась в 26 регионах страны, уменьшилась – в 59.
Лидеры по прибыли населения – Ингушетия, Севастополь, Ленинградская область, Чечня, Тюменская и Московская области.
Хуже всего дела обстоят в Магаданской области, Еврейской автономной области, Коми, Тамбовской и Курганской областях.
ИСТОЧНИК KP.RU