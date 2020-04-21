2020-04-21T08:33:01+03:00
Общество

В Омске начали отключать отопление в домах

В регионе установилась очень теплая погода
Станислав МУХИН
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Многие омичи жалуются на жару дома.Многие омичи жалуются на жару дома.Фото: ВКонтакте
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В Омске на редкость рано установилась весенняя жара. Уже несколько дней в городе стоит погода около +20. В мэрии сообщали, что на днях начнут отключать отопления в квартирах омичей. Многие жители звонят в администрацию с жалобами на жару дома.

И вот сегодня мэр Омска Оксана Фадина подписала распоряжение об окончании отопительного сезона. Отключать батарее в многоэтажках города начнут уже с сегодняшнего дня. Чтобы отключить от тепла все дома в Омске уходит обычно 3-5 дней.

Добавим, что отопление в Омске отключают в этот раз почти на месяц раньше, чем в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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