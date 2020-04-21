2020-04-21T08:08:24+03:00
Общество

В Омск прилетели еще семеро туристов из Вьетнама

В сопровождении полиции и врачей их отвезли в обсервацию
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Приехавших из Вьетнама в аэропорту встречали не родственники, а врачи.Приехавших из Вьетнама в аэропорту встречали не родственники, а врачи.
Изменить размер текста:

В Омск продолжают прибывать самолеты не только с «москвичами», но и с «иностранными» туристами. Сегодня домой вернулись семеро жителей нашего региона, в том числе двое детей, отдыхавших во Вьетнаме.

В сопровождении медиков и ГИБДД их доставили в обсервацию, где они проведут ближайшие 14 дней. Если все будет нормально и у них не обнаружится коронавирус, они смогут вернуться домой.

По состоянию на сегодняшний день все омичи, прибывшие из-за рубежа по различным маршрутам, соблюдают режим самоизоляции. Так, 10 омичей находятся в санатории «Сосновый бор» в Алтайском крае, еще 10 человек – в санатории «Парус» в Новосибирской области, 5 человек – в социально-оздоровительном центре Новосибирской области «Лунный камень». После выполнения всего комплекса противоэпидемических мероприятий и завершения режима самоизоляции они смогут вернуться в Омскую область, – сообщает пресс-служба областного минздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бойцы СОБР «Каскад» возложили цветы к могиле Героя России Олега Охрименко, погибшего при исполнении служебного долга
В Омске задержали пьяного водителя, пытавшегося сбежать с места ДТП
В Омске неизвестные выбросили из ехавшей на скорости машины породистую собаку
Как правильно выбрать нижнее белье
«У них боль, которую ни с чем не сравнить»: Глава омского минздрава рассказала, что испытывают больные covid-19
Из Омска пытались контрабандой вывезти более 2 тысяч флаконов антисептика
Найди свой замок
Материальная поддержка студентов.
Кредо успешного бизнеса
«Настоящее экологическое бедствие»: Еще одном озере в Омской области массово погибла рыба
Предостережение - способ профилактики нарушений земельного законодательсва
Белая медведица Гуля из Большереченского зоопарка открыла купальный сезон
На видео попал момент спасения омича из реки Иртыш
Омская область снова в лидерах антирейтинга по числу уехавших
«Росводоканал Омск» неукоснительно соблюдает противоэпидемиологические мероприятия
В Омске начали отключать отопление в домах
В Омск прилетели еще семеро туристов из Вьетнама
Омичи всю ночь смогут любоваться весенним звездопадом
В Омске пенсионер украл упаковку медицинских масок у помощника машиниста поезда
Появилось фото, как новая арена «Авангарда» будет выглядеть изнутри
Доктор Комаровский против паники и коронавируса на ТВ-3
Неудачный сезон омского «Авангарда» оценили на «двойку»
«Дорогие бабушки и дедушки - оставайтесь дома»: Глава минздрава обратилась к омичам
На безлюдных омских улицах стали появляться дикие стаи собак
Tele2 запускает доставку SIM-карт с «Яндекс.Такси»
Землю надо беречь!