В Омск прилетели еще семеро туристов из Вьетнама

21 Апр 2020 2020-04-21T08:08:24+03:00

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В Омск продолжают прибывать самолеты не только с «москвичами», но и с «иностранными» туристами. Сегодня домой вернулись семеро жителей нашего региона, в том числе двое детей, отдыхавших во Вьетнаме.

В сопровождении медиков и ГИБДД их доставили в обсервацию, где они проведут ближайшие 14 дней. Если все будет нормально и у них не обнаружится коронавирус, они смогут вернуться домой.

По состоянию на сегодняшний день все омичи, прибывшие из-за рубежа по различным маршрутам, соблюдают режим самоизоляции. Так, 10 омичей находятся в санатории «Сосновый бор» в Алтайском крае, еще 10 человек – в санатории «Парус» в Новосибирской области, 5 человек – в социально-оздоровительном центре Новосибирской области «Лунный камень». После выполнения всего комплекса противоэпидемических мероприятий и завершения режима самоизоляции они смогут вернуться в Омскую область, – сообщает пресс-служба областного минздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU