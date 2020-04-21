2020-04-21T07:56:47+03:00
Общество

Омичи всю ночь смогут любоваться весенним звездопадом

Правда, наблюдать за потоком Лириды лучше из окна
Анна МИКУЛА
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Фото: mirkosmosa.ruФото: mirkosmosa.ru
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Метеорный поток Лириды начался 16 апреля, а его пик приходится на 22-23 число. По утверждению специалистов, звездопад будет не слишком интенсивным. Зато полюбоваться им можно в любой точке страны, в том числе и в Омской области.

Больше повезло жителям сельской местности – наблюдать за потоком Лириды лучше после 23 часов вдали от освещения. Тогда на темном небе можно увидеть до 20 «падающих звезд» в час, а то и все 100 – такие случаи с потоком Лириды бывали.

Горожанам в условиях самоизоляции остается только смотреть за происходящим из окон домов – возможно даже так удастся рассмотреть самые яркие вспышки на небе.

Издание «Мир космоса» поясняет, как вообще возникло это сравнительно молодое небесное явление. Оказывается, летом 1861 года комета C/1861 G1 Тэтчер, совершающая один оборот вокруг Солнца за 415 лет, в очередной раз пролетая возле нашего светила, оставила после себя пылевой след. Теперь каждый апрель Земля проходит сквозь этот шлейф, а жители планеты наблюдают в небе рой пылевых частиц давно «гостившего» у нас космического объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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