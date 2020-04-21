2020-04-21T07:32:39+03:00
Происшествия

В Омске пенсионер украл упаковку медицинских масок у помощника машиниста поезда

Потерпевшему выдали их для защиты во время работы [видео]
Анна МИКУЛА
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Что называется бес попутал 70-летнего жителя Привокзального поселка в Омске, который никогда раньше не имел проблем с законом. Пожилой мужчина увидел оставленный кем-то пакет. Внутри оказались дефицитные защитные маски.

Пенсионер не удержался и решил присвоить такую полезную находку. Правда, он не подозревал, что попал на запись камеры видеонаблюдения.

Как выяснилось, эта курьезная история произошла из-за рассеянности владельца вещей. 28-летний житель Калачинска трудится помощником машиниста. В Омск он приехал получать форму и маски, которые ему выдали для работы в условиях пандемии коронавируса.

Калачинец по пути подошел к банкомату. Забрав снятые деньги, он забыл пакет. А когда вспомнил и вернулся, выданных ему вещей уже не было. Теперь пожилому клептоману грозит срок.

– Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – По данному факту следователем ОП № 4 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Кража пакета медицинских масок.Видео: УМВД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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