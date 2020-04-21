2020-04-21T07:16:27+03:00
Общество

Появилось фото, как новая арена «Авангарда» будет выглядеть изнутри

Станислав МУХИН
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ФОТО: ХК "Авангард"ФОТО: ХК "Авангард"
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Новую арену для "Авангарда" на месте старой собираются построить в Омске. Все работы должны быть закончены до конца 2022 года. В декабре планируется, что она примет несколько матчей молодежного чемпионата мира по хоккею. Стоимость сооружение уже примерно оценили в 10 миллиардов.

Многих фанатов беспокоило, что строительство объекта никак не начиналось. Оказывается, сказались два фактора. Слишком сложная и долгая приемка и утверждение самого проекта. Плюс много времени ушла на подготовку к торгам по строительству из-за изменения курса доллара.

А тем временем, в ХК "Авангард" показали, как будет выглядеть новая арена изнутри. Оценить ее вид могут все омские болельщики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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