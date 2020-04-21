2020-04-21T06:59:05+03:00
Спорт

Неудачный сезон омского «Авангарда» оценили на «двойку»

А покупку новых игроков признали неудачной
Станислав МУХИН
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Прошло совещание Совета директоров ХК "Авангарда". На нем оценивалось итоговое выступление команды в сезоне. Напомним, "ястребы" вылетели в первом же раунде плей-офф. Омский клуб проиграл противостояние "Салавату Юлаеву" из Уфы. В итоге сезон для ястребов признан руководством неудовлетворительным. На этой волне даже появились слухи об уходе президента ХК "Авангард", но сам Максим Сушинский их опроверг.

- Выступление ХК «Авангард» в сезоне признано неудовлетворительным. Ни одна из трех целей, закрепленных за спортивным результатом команды, не была достигнута. После ознакомления с отчетами о проделанной работе по селекции и трансферам эти направления также получили негативную оценку по итогам прошедшего сезона, – говорится в заявлении клуба по итогам совета директоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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