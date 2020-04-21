«Дорогие бабушки и дедушки - оставайтесь дома»: Глава минздрава обратилась к омичам

21 Апр 2020 2020-04-21T06:42:17+03:00

Чиновница не в первый раз просит сибиряков не покидать своих квартир

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До 36 человек увеличилось число заболевших коронавирусом в Омской области. Режим самоизоляции в регионе продлен как минимум до 30 апреля. Власти и санитарные врачи признали его эффективной мерой при борьбе с распространением коронавируса. Поэтому глава омского минздрава Ирина Солдатова вновь обратилась к жителям. Она попросила пожилых сибиряков оставаться дома.

- Дорогие омичи, бабушки и дедушки, люди с хроническими заболеваниями, если есть возможность, останьтесь дома. Мы готовы принимать пациентов, готовы сутками проводить время в больницах, мы занимается дооснащением палат, приобретаем защитные средства, препараты, отрабатываем все возможные сценарии – делаем все, чтобы не быть застигнутыми врасплох, - говорит министр Солдатова. - Но главное, чтобы люди помнили, что реанимация не лучшее место на земле и стремиться туда совершенно не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU