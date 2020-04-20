2020-04-20T13:36:32+03:00
Общество

На безлюдных омских улицах стали появляться дикие стаи собак

Местные жители жалуются, что опасаются ходить даже в магазин
Анна МИКУЛА
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Омичи уже четвертую неделю – более или менее добросовестно – сидят на карантине. Тем временем в пустых дворах стали появляться собачьи стаи. Обычно бродячие животные, родившиеся и выросшие на улице, стараются избегать контактов с людьми. Однако теперь они чувствуют себя в относительной безопасности.

Например, жители Левобережья жалуются, что во дворах на улице Крупской одичавшие собаки дрались всю ночь. Более того, омичи боятся выходить из дома даже днем за продуктами в магазин.

Тем временем в «Спецавтохозяйстве», занимающейся отловом бродячих собак, сообщили о значительном снижении заявок от горожан.

– Наше учреждение продолжает работать в штатном режиме, – пояснил директор Саха Евгений Вольф. – С наступлением тепла многие бездомные собаки стали объединяться в стаи, которые могут напугать горожан. Подобный инцидент недавно произошел в Ленинском округе, районе Речного порта. На данном участке бригадой предприятия было отловлено семь бездомных собак. Пойманные особи будут стерилизованы, вакцинированы, им установят специальные бирки и затем вернут в прежнее место обитания. Они не будут представлять угрозу для людей.

Раньше заявки на отлов животных можно было оставлять в КТОСах, но из-за режима самоизоляции сейчас их там не принимают. Омичам советуют обращаться в Единую дежурно-деспетчерскую службу по телефону 78-78-78.

ИСТОЧНИК KP.RU

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