«Узнают, куда едем и не были ли за границей»: На выезде из Омска у поста ГИБДД скопилась очередь из авто

20 Апр 2020 2020-04-20T11:54:46+03:00

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Огромная очередь из машин скопилась на выезде из Омска в районе поселка Дружино. Там инспекторы ГИБДД сделали импровизированный пост. Авто пропускают очень медленно. Работает всего лишь одна полоса. Из-за этого на выезде из города скопилась огромная очереь из машин. Видео появилось в социальных сетях. Омичи его активно комментируют.

- Проверяют документы, спрашивают, куда едем и не были ли за границей, - рассказала одна из омичек, которая проезжала через этот пост.

Добавим, что режим обязательной самоизоляции действует в Омской области минимум до 30 апреля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/774219" frameborder="0"></iframe> Очередь из машин у поста ГИБДД на выезде из Омска.

ИСТОЧНИК KP.RU