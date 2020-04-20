«Узнают, куда едем и не были ли за границей»: На выезде из Омска у поста ГИБДД скопилась очередь из авто
Огромная очередь из машин скопилась на выезде из Омска в районе поселка Дружино. Там инспекторы ГИБДД сделали импровизированный пост. Авто пропускают очень медленно. Работает всего лишь одна полоса. Из-за этого на выезде из города скопилась огромная очереь из машин. Видео появилось в социальных сетях. Омичи его активно комментируют.
- Проверяют документы, спрашивают, куда едем и не были ли за границей, - рассказала одна из омичек, которая проезжала через этот пост.
Добавим, что режим обязательной самоизоляции действует в Омской области минимум до 30 апреля.
Очередь из машин у поста ГИБДД на выезде из Омска.
ИСТОЧНИК KP.RU