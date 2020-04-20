В Омске начали печатать на 3D-принтере средства защиты от коронавируса

20 Апр 2020 2020-04-20T11:54:53+03:00

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Специальные средства защиты для медиков, которые лечат пациентов, зараженных коронавирусом, начали делать волонтеры омского IT-парка.

– Первая партия уже поступила в омские больницы, довольные медики присылают IT-специалистам фотоотчеты после «примерок», – рассказывают авторы проекта.

Также сообщается, что омичи присоединились к волонтерскому движению «Мейкеры против Covid-19», которое объединяет компании и специалистов 3D-печати и лазерной резки и насчитывает уже более 1500 человек по России и странам СНГ (сейчас в проекте мейкеры из 41 региона России, Украины, Белоруссии и Казахстана).

ИСТОЧНИК KP.RU