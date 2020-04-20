Омичам сделали уже более 19,5 тысяч тестов на коронавирус
На данный момент в Омской области известно уже о 35 пациента, у которых подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». О двух новых случаях стало известно только что. Тем временем в регионе продолжается тестирование всех, кто входит в группу риска.
– Наращиваются темпы проведения исследований: с момента начала работы проведено 19 500 исследования у 17 138 человека, также обследование на коронавирус проходят специалисты медицинских организаций: врачи и медсестры больниц, поликлиник, сотрудники скорой помощи, лаборанты и т.д., – сообщает пресс-служба областного минздрава.
ИСТОЧНИК KP.RU
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