Омичам сделали уже более 19,5 тысяч тестов на коронавирус

20 Апр 2020 2020-04-20T11:36:00+03:00

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На данный момент в Омской области известно уже о 35 пациента, у которых подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». О двух новых случаях стало известно только что. Тем временем в регионе продолжается тестирование всех, кто входит в группу риска.

– Наращиваются темпы проведения исследований: с момента начала работы проведено 19 500 исследования у 17 138 человека, также обследование на коронавирус проходят специалисты медицинских организаций: врачи и медсестры больниц, поликлиник, сотрудники скорой помощи, лаборанты и т.д., – сообщает пресс-служба областного минздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU