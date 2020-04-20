В Омске еще трое заболели коронавирусом

20 Апр 2020 2020-04-20T11:02:45+03:00

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До 36 человек увеличилось общее число заболевших коронавирусом в Омской области. За минувшие сутки заразились еще трое сибиряков. Об этом сообщает федеральный оперштаб. В местном минздраве информацию но новых выявленных случаях коронавируса пока не подтверждает. Но, как показывает практика, это лишь вопрос времени.

За последние 3 дня число заболевших в Омской области увеличилось на 10 человек. Добавим, что режим всеобщей обязательной самоизоляции продлен до 30 апреля. В региональном минздраве пик пандемии прогнозируют на конец апреля - начало мая.

ИСТОЧНИК KP.RU