В Омске еще трое заболели коронавирусом
Об этом сообщает федеральный оперштаб
Количество больных коронавирусом выросло до 36 человек.Фото: пресс-служба правительства Омской области
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До 36 человек увеличилось общее число заболевших коронавирусом в Омской области. За минувшие сутки заразились еще трое сибиряков. Об этом сообщает федеральный оперштаб. В местном минздраве информацию но новых выявленных случаях коронавируса пока не подтверждает. Но, как показывает практика, это лишь вопрос времени.
За последние 3 дня число заболевших в Омской области увеличилось на 10 человек. Добавим, что режим всеобщей обязательной самоизоляции продлен до 30 апреля. В региональном минздраве пик пандемии прогнозируют на конец апреля - начало мая.
ИСТОЧНИК KP.RU