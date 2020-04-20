В Омске продезинфицировали набережную и сквер перед транспортным университетом

20 Апр 2020 2020-04-20T11:15:18+03:00

Всего за выходные в городе обработали более миллиона квадратных метров

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В минувшие выходные омские дорожники обработали хлоркой пространства на общей площади более 1 миллиона 243 тысяч кв. метров.

По информации омской мэрии, из них 1 миллион 182 тысячи квадратных метров – это дороги по улицам Транссибирской, Мельничной, Семиреченской, Олега Кошевого, 22 Декабря, Бетховена, Маяковского, Богдана Хмельницкого, Кирова, Масленникова, Труда, 1-й Трамвайной, Лобкова, Шаумяна, Серова, Рождественского, Крылова, Иванова, 9-й Ленинской, Стальского, Марченко, Чайковского, Братской, Ангарской, Кучерявенко, Иртышской Набережной, Кирова, Лизы Чайкиной, Красный Путь, Ленина, Думской, 10 лет Октября, Красного Пахаря, проспектам Маркса, Мира и Менделеева.

Фото: мэрия Омска

Кроме того, за два дня продезинфицировали 73 остановки, а также обработали тротуары на площади 58,5 тысяч кв. метров, а также скверы и бульвары на территории 2,6 тысячи кв. метров.

Напомним, город моют хлоркой с 31 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU