Жительница Омской области отсудила у таксиста компенсацию в 60 тысяч

20 Апр 2020 2020-04-20T10:36:57+03:00

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Машина такси попала в аварию на дороге в Большеуковском районе. Ехавшая в салоне пассажирка была вынуждена обратиться в больницу с травмами. Врачи установили, что ее здоровью был причинен легкий вред.

Женщина подала иск в суд и потребовала компенсацию в 150 тысяч рублей. Но компания-перевозчик сообщила, что оказала только посреднические услуги, а водитель ехал на личном авто.

С учетом этого, водителя обязали выплатить пассажирке 60 тысяч. В условиях карантина деньги удалось взыскать дистанционно.

– Пристав-исполнитель установил место работы должника и направил работодателю постановление об удержании части денежных средств из заработной платы омича, – сообщает пресс-служба областного УФССП. – Таким образом задолженность перед взыскателем погашена в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU