В Омске полностью выздоровели от коронавируса уже 16 пациентов

20 Апр 2020 2020-04-20T10:13:49+03:00

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Позитивные новости пришли из областного минздрава. На данный момент полностью выздоровела уже почти половина омичей, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. При этом у пожилого мужчины, который долгое время находился в тяжелом состоянии, положительная динамика. Он начал дышать сам и больше не нуждается в аппарате ИВЛ.

– На данный час в Омском регионе зарегистрировано 33 случая подтвержденной Covid-19, из них 9 – у детей, – рассказали в пресс-службе ведомства. – Выздоровели и выписаны домой или сняты с домашнего наблюдения 16 пациентов – 10 взрослых и 6 детей. Наращиваются темпы проведения исследований: с момента начала работы проведено 19 500 исследования у 17 138 человека, также обследование на коронавирус проходят специалисты медицинских организаций: врачи и медсестры больниц, поликлиник, сотрудники скорой помощи, лаборанты и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU