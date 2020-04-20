В Омской области будут судить вора, за несколько дней совершившего три кражи

20 Апр 2020 2020-04-20T10:00:02+03:00

А во время расследования он пытался сбежать

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Житель Тюкалинска пустился во все тяжкие и за несколько дней совершил три преступления.

Сначала он сорвал замок и вломился в соседский дом. Оттуда вор вынес металлические изделия на 4,6 тысячи рублей. Потом залез в чужой сарай, но в тот момент, когда он выносил оттуда вещи, вернулся домой хозяин. Это спугнуло преступника.

А спустя день он снова принялся за старое. Но на этот раз отправился на «гастроли» в Крутинку. Там он решил обчистить склад магазина. Но его поймал с поличным сторож.

В ходе расследования ранее неоднократно судимый за совершение хищений фигурант предпринял попытку скрыться от правосудия, в связи с чем по ходатайству следственных органов, поддержанному прокуратурой, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело по существу рассмотрит Тюкалинский городской суд Омской области, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU