На полупустой дороге в Омске столкнулись сразу пять авто
ДТП случилось в районе Старозагородной рощи
Фото: «Аварийный Омск»
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Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось в районе Старозагородной рощи. Несмотря на то, что в Омске существенно снизилась загруженность дорог, сегодня, 20 апреля, умудрились столкнуться сразу пять машин.
Особенно не повезло третьей по счету машине, которую зажало с двух сторон.
Фото последствий аварии выложили в соцсети.
– Просто люди взвыли от скуки и решили пообщаться. Сейчас сотрудники ДПС и комиссары подъедут, вот и целая компания! – шутят комментаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU