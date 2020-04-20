2020-04-20T09:36:42+03:00
Происшествия

На полупустой дороге в Омске столкнулись сразу пять авто

ДТП случилось в районе Старозагородной рощи
Анна МИКУЛА
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Фото: «Аварийный Омск»Фото: «Аварийный Омск»
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Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось в районе Старозагородной рощи. Несмотря на то, что в Омске существенно снизилась загруженность дорог, сегодня, 20 апреля, умудрились столкнуться сразу пять машин.

Особенно не повезло третьей по счету машине, которую зажало с двух сторон.

Фото последствий аварии выложили в соцсети.

– Просто люди взвыли от скуки и решили пообщаться. Сейчас сотрудники ДПС и комиссары подъедут, вот и целая компания! – шутят комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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