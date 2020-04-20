Омичка на «Тойоте» сбила скутериста
Пострадавшему потребовалась помощь медиков
Фото: Госавтоинспекция по Омской области
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Дорожно-транспортное происшествие случилось в Советском округе. 21-летняя омичка на «Тойоте» ехала по улице Мамина-Сибиряка со стороны улицы 22-го Апреля. Там она сбила скутер.
– В результате ДТП водитель скутера и его 33-летний пассажир госпитализированы в медицинское учреждение, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU