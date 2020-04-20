В Омске произошло массовое отключение света

20 Апр 2020 2020-04-20T08:13:36+03:00

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В ночь на понедельник, 20 апреля, сразу в нескольких районах Омска пропало электричество. О происшествии горожане написали в соцсети.

– Сегодня ночью по всему городу частично отключался свет. Где-то отключалось несколько домов на 40 минут, а где-то и вся улица. На фото видны дома по улице Калинина, оставшиеся без света на полтора часа, – рассказывает подписчица паблик «Аварийный Омск».

Фото: «Аварийный Омск»

– Район остановки «Ул. Рабиновича» на Красном Пути, микрорайон Волочаевских. Уже около часа сидим без света. Кто знает, что происходит и когда будет свет? – жалуются в группе «ЧП Омск».

Как выяснилось, в такой же ситуации оказались жители еще нескольких районов.

Правда, электроснабжение быстро восстановили, и многие, проснувшись утром, узналм о случившемся из интернета.

ИСТОЧНИК KP.RU