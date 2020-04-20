2020-04-20T08:45:26+03:00
Общество

В омском сквере Молодоженов появятся площадка для воркаута, парковка велосипедов и пароход

Все работы обещают закончить к сентябрю
Анна МИКУЛА
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Фото: Дмитрий РУДАКОВФото: Дмитрий РУДАКОВ
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Начинается второй этап благоустройства омского сквера Молодоженов. Напомним, в прошлом году там установили скульптуру влюбленных, а тротуары вымостили 3D плиткой.

В этом году обещают установить детскую игровую площадку с пароходом и вертолетом, велопарковку, разбить газоны и цветники, создать зоны для прогулок и фотосессий. Кроме того, учли и просьбу местных жителей о площадке для воркаута. Она также появится в этом месте уже скоро.

– Одна из наших главных задач – это создать максимально комфортное общественное пространство для отдыха горожан. Поэтому мы и приглашали людей к участию в общественных обсуждениях, чтобы совместно решить – каким в 2020 году должен стать наш сквер Молодоженов, – отметила начальник отдела архитектуры, строительства и землепользования администрации округа Оксана Денисова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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