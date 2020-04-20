В омском сквере Молодоженов появятся площадка для воркаута, парковка велосипедов и пароход
Начинается второй этап благоустройства омского сквера Молодоженов. Напомним, в прошлом году там установили скульптуру влюбленных, а тротуары вымостили 3D плиткой.
В этом году обещают установить детскую игровую площадку с пароходом и вертолетом, велопарковку, разбить газоны и цветники, создать зоны для прогулок и фотосессий. Кроме того, учли и просьбу местных жителей о площадке для воркаута. Она также появится в этом месте уже скоро.
– Одна из наших главных задач – это создать максимально комфортное общественное пространство для отдыха горожан. Поэтому мы и приглашали людей к участию в общественных обсуждениях, чтобы совместно решить – каким в 2020 году должен стать наш сквер Молодоженов, – отметила начальник отдела архитектуры, строительства и землепользования администрации округа Оксана Денисова.
ИСТОЧНИК KP.RU