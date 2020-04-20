Стало известно, как в Омске заразились пятеро новых больных коронавирусом

20 Апр 2020 2020-04-20T07:39:41+03:00

Почти половина омичей выписались и полностью вылечились от коронавируса. Фото: пресс-служба правительства Омской области

Всего в Омской области уже 33 случая короавниурса

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Появились подробности о пятерых омичах, заболевших коронавирусом в последние сутки. Стало известно, как они заразились. В одном случае своих двоих детей заразил отец, вернувшийся из командировки по России. Еще трое сибиряков заболели covid-19 после того, как контактировали с людьми из Москвы.

Всего в Омской области выявлено 33 случая коронавируса. В региональном минздраве пик пандемии ожидают в конце апреля-начале мая.

ИСТОЧНИК KP.RU