Стало известно, как в Омске заразились пятеро новых больных коронавирусом
Всего в Омской области уже 33 случая короавниурса
Почти половина омичей выписались и полностью вылечились от коронавируса.Фото: пресс-служба правительства Омской области
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Появились подробности о пятерых омичах, заболевших коронавирусом в последние сутки. Стало известно, как они заразились. В одном случае своих двоих детей заразил отец, вернувшийся из командировки по России. Еще трое сибиряков заболели covid-19 после того, как контактировали с людьми из Москвы.
Всего в Омской области выявлено 33 случая коронавируса. В региональном минздраве пик пандемии ожидают в конце апреля-начале мая.
ИСТОЧНИК KP.RU