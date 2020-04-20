2020-04-20T06:32:14+03:00
Происшествия

В страшном ДТП на трассе в Омской области погиб водитель

Трое его пассажиров с травмами попали в больницу
Анна МИКУЛА
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Авария случилась на трассе Омск–Тара. 67-летний водитель на автомобиле «Форд Фокус» не справился с управлением. Машину занесло, и она вылетела в кювет.

В результате ДТП, мужчина, сидевший за рулем, погиб на месте, трое его пассажиров с травмами попали в больницу.

Окончательно обстоятельства и причины происшедшего будут установлены в ходе проверки, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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