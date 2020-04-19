Первая победа врачей: Омич с коронавирусом, лежавший под ИВЛ, задышал сам

19 Апр 2020 2020-04-19T13:42:49+03:00

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До 33 человек увеличилось число пациентов с коронавирусом в Омске. За сутки медики выявили сразу два новых случая. Но есть и хорошие новости. 62-летний омич, который лежал под ИВЛ и за жизнь которого боролись врачи, окончательно пошел на поправку. В минздраве считают это первой победой омских врачей.

Мужчина дышит сам, его жизни уже ничего не угрожает. Общее количество выздоровевших пациентов составило 16 человек. Однако радоваться медики не спешат.

- Расслабляться рано. Мы ожидаем новые случаи заражения коронавирусом в регионе. Течение болезни может быть скоротечным и проходить очень и очень тяжело. Мы изучаем опыт наших коллег в других субъектах и мире, - сказала министр омского здравоохранения Ирина Солдатова. - Наши доктора в полной боевой готовности, и мы с вами должны им помочь. Самое малое, но в тоже время очень важное — оставаться дома. Соблюдать меры самоизоляции. Мы обязательно победим в этой войне, но только, если будем бороться все вместе.

ИСТОЧНИК KP.RU