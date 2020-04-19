В Омске еще два новых случая коронавируса

19 Апр 2020 2020-04-19T11:25:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Свежие данные о числе больных коронавирусом в Омской области опубликовал федеральный оперативный штаб. По его информации, за сутки в нашем регионе выявлено два новых случая заражения covid-19. Кто именно заболел, не сообщается.

Таким образом, после этих двух новых случаев число больных коронавирусом в Омской области выросло до 33 человек. Региональный оперштаб рано утром сообщал, что новых случаев в Омске не выявлено. Скорее всего, в ближайшее время в в региональном минздраве подтвердят эти два новых случая.

Напомним, что в омском правительстве на основе данных врачей и Роспотребнадзора прогнозируют пик пандемии на коронавируса на конец апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU