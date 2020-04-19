2020-04-19T10:49:59+03:00
Происшествия

Омичка, спускавшаяся с 4 этажа по простыням, уронила трехлетнего сына

Мальчик в больнице
Станислав МУХИН
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Мальчик и мать в больнице.Мальчик и мать в больнице.Фото: Татьяна ЭЙХМАН
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В субботу около 23 часов жильцы дома по проспекту Менделеева увидели жуткую картину. Из окна 4 этажа по простыням спускалась женщина с маленьким ребенком. Соседи сразу же вызвали полицию, а неравнодушные прохожие встали около окон дома, чтобы не дать ребенку упасть. В итоге они и спасли 3-летнего мальчика от падения на землю - малыша поймали. Но во время полета он ударился о стену многоэтажки и был госпитализирован в больницу с травмами головы.

Пьяную 27-летнюю мамашу вызволили сотрудники МЧС. У нее тоже есть травмы - женщина в больнице.

- Квартиру снаружи закрыли родители женщины, зная, что она ненадежный человек и может куда-то уйти. В итоге она попыталась выбраться таким способом, - пояснили "Комсомолке" в омской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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