2020-04-19T07:58:59+03:00
Общество

Стало известно, когда из Омска уйдет весенняя жара

Начало недели выдастся теплым, а вот потом немного похолодает
Станислав МУХИН
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ФОТО: Андрей КудрявцевФОТО: Андрей Кудрявцев
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Апрель в Омске выдался необычайно теплым. Более того, все последние дни в городе стоит по-настоящему жаркая погода. Температура днем повышается до +20 градусов. Стало известно, какая погода ждет омичей на следующей самоизоляционной неделе.

Первые три дня будет очень тепло. Температура днем будет от +18 до +25! Однако в середине недели, по данным синоптиков, тепло немного отступит. Станет прохладней - до +13...+18 днем. В четверг и пятницу даже возможен дождь. А вот выходные 25-26 апреля выдадутся холодными. Днем ожидается не больше +7...+10 градусов. Возможны дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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