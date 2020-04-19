Спасатели в Омске несколько часов тушили горящий остров

19 Апр 2020 2020-04-19T07:46:46+03:00

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Около четырех часов тушили спасатели остров, загоревшийся на Левом берегу Омска. Его протяженность составляет более 3 километров, он находится под Ленинградским мостом. В итоге загорелась трава после кого-то из отдыхающих. В пожарную службы массово стали жаловаться жители домов по Иртышской набережной. Дым от пожара обложил все дворы в этом районе.

Чтобы добраться до очага пожара, МЧС пришлось задействовать лодки и катера.

- Группировка спасателей с ранцевыми огнетушителями была доставлена на катере на остров, - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС по Омской области Юлия Дойникова. – Площадь пожара составила около 10 000 кв.м. Четыре часа сотрудникам специализированной пожарно-спасательной части потребовалось на ликвидацию горения. Тушение огня осложнялось сильным ветром, от которого пламя сильнее разгоралось. Взяв горение «в кольцо», сотрудникам пожарного подразделения удалось его ликвидировать.

ИСТОЧНИК KP.RU