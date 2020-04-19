2020-04-19T07:37:06+03:00
Общество

Люди из МЧС в костюмах химзащиты начали обрабатывать детские площадки в Омске от covid-19

Особое внимание местам массового скопления людей - остановкам, скверам и переходам
Станислав МУХИН
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В МЧС начали обрабатывать детские площадки в Омске от covid-19.В МЧС начали обрабатывать детские площадки в Омске от covid-19.Фото: ГУ МЧС России по Омской области
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В Омске продолжается обработка города средствами дезинфекции, чтобы не допустить распространения коронавируса. Сейчас в Омской области официально зафиксирован 31 случай covid-19. Ранее в администрации сообщали, что реагентами обрабатывают даже проезжую часть в центре. Теперь к этой работе подключились в МЧС. Спасатели особое внимание уделяют местам массового скопления людей. Дезинфицируют парки, скверы, остановки. Обрабатывают специальными средствами и детские площадки.

Омичи уже могли заметить на них людей в противогазах и специальных защитных костюмах. Как рассказали в МЧС региона, эта работа проводится в городе ежедневно.

- В течение недели мы осуществляем работу по профилактике распространения вирусной инфекции. Группа спасателей в средствах индивидуальной защиты распыляет обеззараживающее вещество. Эти меры предприняты для минимизации риска распространения среди омичей новой коронавирусной инфекции, – сказал начальник инженерной службы специализированной пожарно-спасательной части Олег Иванов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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