2020-04-19T06:55:14+03:00
Общество

«Прекратите жать руки и забудьте о поцелуях»: Глава минздрава обратилась к омичам

Министр прокомментировала рост заболеваемости коронавирусом
Станислав МУХИН
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Ирина Солдатова министром стала 3 недели назад.Ирина Солдатова министром стала 3 недели назад.Фото: Пресс-служба администрации Омской области
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До 31 человека увеличилось число больных коронавирусом в Омской области. Только за несколько дней выявили около десятка случаев. Очевидно, что ситуация начинает усугубляться. Это в Роспотребнадзоре и омском правительстве прогнозировали еще в начале недели.

В связи с этим глава минздрава региона Ирина Солдатова в очередной раз обратилась к омичам.

- Мы каждый день говорим о том, что нельзя собираться в компании, нужно соблюдать дистанцию, прекратить жать друг другу руки и позабыть на время о приветственных поцелуях, - сказала глава омского минздрава. - То, что происходит сегодня по всему миру – это не страшный сон – это ужасающая реальность, с которой может столкнуться абсолютно любой из нас. Люди умирают. Подумайте об этом, когда соберетесь повидаться с родителями или отпустить ребенка гулять на площадку.

Напомним, что режим обязательной самоизоляции продлен в Омской области до 30 апреля. Пик пандемии коронавируса минздрав региона прогнозирует на конец апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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