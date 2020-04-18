2020-04-18T11:19:55+03:00
Общество

В Омске еще 5 человек заразились коронавирусом

Данные приводит федеральный оперштаб
Станислав МУХИН
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Еще пятеро заболели коронавирусом.Еще пятеро заболели коронавирусом.Фото: Татьяна ЭЙХМАН
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Появились свежие данные о числе заболевших коронавирусом в Омской области. По данным федерального оперштаба, за сутки в нашем регионе выявлено 5 новых случаев. Таким образом, общее число случаев коронавируса в Омской области достигло 31 человека. Региональный же оперштаб утром 18 апреля сообщил, что новых пациентов с covid-19 не выявлено.

С чем связано такое разночтений, пока непонятно. Но это уже не первый случай, когда свежие данные федерального штаба появляются раньше информации, озвученной омским минздравом. Кто эти пятеро заболевших, пока не поясняется. Однако ранее сообщалось о пяти работниках ТГК-11, у которых нашли covid-19. Тогда власти ждали подтверждениях диагноза у них и в официальную статистику эти пациенты не входили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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