2020-04-18T11:07:06+03:00
Общество

Появились свежие данные о больных коронавирусом в Омске

Цифры сообщает оперштаб
Станислав МУХИН
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Количество больных коронавирусом за сутки не увеличилось.Количество больных коронавирусом за сутки не увеличилось.Фото: пресс-служба правительства Омской области
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В Омской области продолжается борьба с коронавирусом. И, если верить цифрам, пока весьма успешно. Свежие данные о количестве заболевших озвучили в оперштабе. Новых случаев за сутки не выявлено.

- Под домашним наблюдением врачей остаются 1531 омичей, сняты с карантинного учёта - 10101. Диагноз COVID-19 подтверждён у 26 человек, выздоровели 13. В стационаре находятся 8 пациентов, - сообщили в ведомстве.

Отметим, что режим обязательной самоизоляции продлили в Омской области до 30 апреля. В минздраве прогнозируют пик пандемии на конец апреля. А главный санитарный врач региона Александр Крига заявил, что совсем скоро в Омске будут уже не завезенные, а местные случаи заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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