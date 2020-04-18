В Омске товарный поезд протаранил грузовик на переезде

18 Апр 2020 2020-04-18T10:16:29+03:00

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Авария случилась на улице 4-я Лузинская. Там грузовая "Газель" столкнулась с товарным поездом. Все произошло на железнодорожном переезде. Как рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области, грубо нарушил правила дорожного движения водитель грузовика. Он выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. Поезд просто не успел затормозить. Удар пришелся в заднюю часть машины.

Это и спасло 24-летнего водителя. Никто в аварии не пострадал. На шофера выписали штраф за выезд на запрещающий сигнал. Куда так спешил водитель, не поясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU