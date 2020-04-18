«Может, Бог наказывает нас за разобщенность и уныние»: Полежаев высказался о коронавирусе в Омске

18 Апр 2020 2020-04-18T10:03:57+03:00

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Бывший омский губернатор снова напомнил о себе и идее воссоздания Ильинского храма. Полежаев ответил противникам на критику. А потом пустился в рассуждения, в которых упомянул и текущую ситуацию с коронавирусом в Омской области.

- Более двух лет в лоб нам говорят: «Не время строить храм». То выборы Президента, то мэра, то губернатора, то депутатов. Мы и без лишних напоминаний отлично помним, в какое сложное время мы живем. Теперь политическую волю парализует коронавирус. Но, может, действительно, Бог просто наказывает нас за разобщенность и депрессию, в которой мы застряли, за гримасы уныния, непонимание и боязнь собственного народа? - неожиданно заявил Леонид Полежаев.

ИСТОЧНИК KP.RU