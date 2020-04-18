«Скоро в Омске могут быть случаи местного заражения»: Главный санитарный врач сделал прогноз о covid-19

18 Апр 2020 2020-04-18T09:18:38+03:00

Изменить размер текста: A A

После заседания оперштаба, на котором власти решили продлить режим обязательной самоизоляции до 30 апреля, главный санитарный врач Омской области Александр Крига оценил обстановку с развитием коронавируса в регионе.

В Омской области выявлено 26 случаев covid-19. И пока омичи заражаются либо за границей, либо от контактов в Москве и людьми оттуда, прилетевшими в Омск. Сейчас же глава Роспотребнадзора спрогнозировал первые случаи местного инфицирования.

- На сегодня случаев местных заражений пока нет. Но мы приближаемся к такому этапу, что у нас такие случаи могут появиться уже в ближайшее время, - сказал главный санитарный врач области Александр Крига. - Ситуация ухудшается и нарастает эпидемическое распространение. Если неделю у нас было 20 человек, то уже сейчас 26. Мы уже вышли на прирост заболеваемости, который достигает среднероссийских показателей. Это очень тревожный симптом. У нас есть уже два сельских района, где есть заболевшие.

Напомним, ранее региональный минздрав прогнозировал пик пандемии коронавируса в Омске на конец апреля. Школьники закончат учебный год досрочно.

Главный санитарный врач региона Александр Крига о коронавирусе в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU