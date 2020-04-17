2020-04-17T14:15:38+03:00
Общество

В Омске полностью выздоровели от коронавируса 13 человек

Однако число заболевших продолжает расти
Анна МИКУЛА
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13 омичей, у которых обнаружили Covid-19, уже полностью выздоровели.13 омичей, у которых обнаружили Covid-19, уже полностью выздоровели.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По данным, на 17 апреля в Омске выявили сразу шесть новых заболевших коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных уже достигло 26 человек, среди которых семеро детей.

При этом, по словам главы областного минздрава Ирины Солдатовой, впереди нас ждет очень непростой период и ситуация будет только ухудшаться.

По прогнозам специалистов, пик эпидемии в Москве ожидается через две-три недели. Регионы отстают от столицы на три-четыре недели. А значит, в Омске вспышка заболеваемости может произойти в конце мая. Чтобы этого не случилось и зараза оставалась хотя бы в контролируемых рамках, необходимо поберечь себя сейчас. Лучше оставаться дома.

Однако Ирина Солдатова поделилась с омичами и оптимистичной новостью – 13 местных жителей с диагнозом «коронавирусная инфекция» уже полностью выздорровели и выписаны из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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