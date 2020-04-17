«Через 7-10 дней ваши близкие могут умереть»: Омичей просят обезопасить хотя бы пожилых родственников

17 Апр 2020 2020-04-17T14:00:44+03:00

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Новый министр здравоохранения Омской области выступила, пожалуй, с первым оициальным обращением к жителям региона. Она настоятельно попросила помочь медиков и оставаться дома. Пока это единственный способ остановить распространение коронавируса.

– Вы сейчас все хотите поехать на дачу, в деревню, вы все любите своих бабушек, дедушек все соскучились по общению с родными и близкими и просто с друзьями, – говорит Ирина Солдатова. – Однако любой дополнительный контакт из непривычной сейчас обстановки и ваш выход и ваше общение с другими людьми, которые имеют другую микрофлору, другую вирусную нагрузку это может привести к летальным случаям. Ваши близкие могут через 7-10 дней оказаться в больнице, оказаться на искусственной вентиляции легких, они могут умереть. Может быть, это резко, но именно сегодня от нас зависит то, что будет проходить сегодня в жизни вашей и нашей, общей.

ИСТОЧНИК KP.RU