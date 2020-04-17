2020-04-17T13:50:32+03:00
Общество

«Очень опасный период наступает»: В Омской области уже 26 зараженных коронавирусом

Местных жителей просят как можно строже соблюдать режим самоизоляции
Анна МИКУЛА
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В Омске уже 26 зараженных коронавирусом.В Омске уже 26 зараженных коронавирусом.Фото: "КП" Архив
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Ближе к вечеру пятницы, 17 апреля, стало известно о еще троих омичах, зараженных коронавирусом. Общее количество выявленных в регионе случаев выросло до 26. С довольно эмоциональным обращением к омичам по этому поводу выступила министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова.

– Я хочу еще раз, в очередной раз воззвать – услышьте меня, пожалуйста, дети, взрослые пожилые все население Омской области, – говорит Солдатова. – Я очень прошу соблюдать режим самоизоляции, очень опасный период наступает. Мы стараемся, в круглосуточном режиме, справляться со всеми инфекционными случаями, которые у нас возникают. Мы не допускаем развитие вспышек, очагов, нам очень тяжело это дается. Поэтому просим помощи – оставайтесь дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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