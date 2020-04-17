Все трое новых омичей, заболевших коронавирусом, общались с приехавшими из Москвы
Стало известно об очередных случаях заражения
Число зараженных коронавирусом в Омской области выросло до 26 человек.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В пятницу, 17 апреля, утром стало известно о троих новых омичах, у которых обнаружили коронавирус. Это две женщины и мужчина.
Как выяснилось, все они общались в друзьями и родственниками, приехавшими из Москвы. В столице эпидемия набирает обороты – пик ожидается через две-три недели.
И вот ближе к вечеру стало известно о трех новых случаях. Таким образом, на данный момент известно о 26 зараженных в Омской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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