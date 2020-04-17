2020-04-17T12:45:13+03:00
Общество

«Аргументы критиков смешны»: Полежаев снова ответил противникам Ильинского храма

Экс-губернатор довольно жестко высказался
Станислав МУХИН
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ФОТО: Фонд Духовное наследиеФОТО: Фонд Духовное наследие
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В очередной раз экс-губернатор напомнил о себе и своей идее последних лет. Леонид Полежаев мечтает восстановить Ильинский храм. Правда, политику приходится бороться с противниками этой его затее. Он снова ответил им в свойственной манере.

- Аргументы противников не выдерживают критики, а порой они и вовсе смешны: «Сложная ситуация!» – а когда в России она была не сложной? – или «Нужно строить детсады!», «Нельзя трогать деревья» (ставшие вдруг реликтовыми), «В Екатеринбурге возникли события…», и где-то вполголоса главное – «Там же памятник Ленину В.И.», - написал Полежаев на сайте Фонда "Духовное наследие".

Он также напомнил, что храм не будет строиться на бюджетные средства. И просит он не денег, а разрешения на строительство.

- Вопрос экономического и материального состояния граждан страны и жителей области – это ответственность власти, у которой никто не просит денег на строительство, - подчеркнул Полежаев. - Просят разрешения на строительство – люди, которые видят свой нравственный и моральный долг в восполнении духовной энергии, в выражении той веры, которая сделала русский этнос народом. Они готовы вложить в это дело необходимые ресурсы и свой организационный опыт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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