В пригороде Омска массово горят поля
Накануне в Омске снова было не продохнуть. Все из-за горящих в окрестностях города сельскохозяйственных полей, где недобросовестные люди жгут сухую траву.
Огромные площади, охваченные огнем, сняли на видео и выложили в соцсети, проезжавшие мимо люди. Все происходило в районе села Троицкого в Омском районе. Местные жители переживают, что пожар может перекинуться на лес и дома.
Тем временем из-за масштабов травяных пожаров с четверга, 16 апреля, в регионе введен особый противопожарный режим. Людям категорически запрещено разводить открытый огонь. Нарушителями грозит штраф.
Горят поля возле села Троицкое.Видео: vk.com/omskgolos
ИСТОЧНИК KP.RU