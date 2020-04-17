В пригороде Омска массово горят поля

17 Апр 2020 2020-04-17T12:03:41+03:00

Местные жители переживают, что огонь может перекинуться на леса [видео]

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Накануне в Омске снова было не продохнуть. Все из-за горящих в окрестностях города сельскохозяйственных полей, где недобросовестные люди жгут сухую траву.

Огромные площади, охваченные огнем, сняли на видео и выложили в соцсети, проезжавшие мимо люди. Все происходило в районе села Троицкого в Омском районе. Местные жители переживают, что пожар может перекинуться на лес и дома.

Тем временем из-за масштабов травяных пожаров с четверга, 16 апреля, в регионе введен особый противопожарный режим. Людям категорически запрещено разводить открытый огонь. Нарушителями грозит штраф.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/773720" frameborder="0"></iframe> Горят поля возле села Троицкое.Видео: vk.com/omskgolos

ИСТОЧНИК KP.RU