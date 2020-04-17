2020-04-17T11:13:44+03:00
Общество

На озере Калач в Омской области массово погибла рыба

По всей видимости это произошло из-за отсутствия кислорода
Анна МИКУЛА
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Фото: «ЧП Калачинск»Фото: «ЧП Калачинск»
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Грустные фото выложили жители Калачинска. На местном озере Калач произошел массовый замор рыбы. Трупами маленьких рыбешек берег усеян практически на всей протяженности.

В комментариях под постом в группе «ЧП Калачинск», где разместили снимки, местные жители рассказывают, что такую картину наблюдают в этом месте почти каждый год.

Фото: «ЧП Калачинск»

Фото: «ЧП Калачинск»

Вероятно, рыба задохнулась подо льдом из-за низкого содержания кислорода в воде. Впрочем, есть и другая причина –суточные воды со всего Калачинска попадают в озеро, а местные жители вываливают на его берегу отходы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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