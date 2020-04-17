На озере Калач в Омской области массово погибла рыба
Грустные фото выложили жители Калачинска. На местном озере Калач произошел массовый замор рыбы. Трупами маленьких рыбешек берег усеян практически на всей протяженности.
В комментариях под постом в группе «ЧП Калачинск», где разместили снимки, местные жители рассказывают, что такую картину наблюдают в этом месте почти каждый год.
Фото: «ЧП Калачинск»
Вероятно, рыба задохнулась подо льдом из-за низкого содержания кислорода в воде. Впрочем, есть и другая причина –суточные воды со всего Калачинска попадают в озеро, а местные жители вываливают на его берегу отходы.
ИСТОЧНИК KP.RU