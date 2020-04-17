2020-04-17T10:54:35+03:00
Происшествия

В Омске за один день разбились сразу двое мотоциклистов

Ни у одного из них не было прав на управление мотоциклом
Станислав МУХИН
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Одному из водителей потребовалась медицинская помощь.Одному из водителей потребовалась медицинская помощь.Фото: ВКонтакте
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С потеплением на дорогах Омска появились и мотоциклисты. Именно они сейчас особенно часто фигурируют в сводках о ДТП. Одно из таких произошло на улице 22 Апреля. 27-летний байкер на мотоцикле «Ирбис» не справился с управлением. В итоге он вылетел с дороги и врезался на опору дорожного знака.

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции, вторая авария с мотоциклистом случилась в этот же день через 15 минут на улице 10 Лет Октября. 22-летний водитель мотоцикла «Хонда» двигался по улице 10 лет Октября в направлении улицы Шебалдина. В итоге байк упал, а его водитель получил травмы. Он обратился за помощью к врачам.

Самое интересное, что у обоих водителей не было прав нужной категории, которая позволяла бы им управлять мотоциклом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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