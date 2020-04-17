Из-за масштабных палов сухой травы в Омской области объявлен особый режим

17 Апр 2020 2020-04-17T10:45:45+03:00

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Только с наступлением тепла Омской области зафиксировано 550 случаев и 670 очагов травяныз пожаров. Из-за их масштаба в регионе объявили особый противопожарный режим. Разводить костры и жечь мусор и сухую траву категорически запрещено.

– Нарушители особого противопожарного режима будут привлекаться к административной ответственности в виде штрафов, – пояснил замначальника регионального ГУ МЧС Максим Новиков. – На граждан в размере от 2 000 до 4 000 рублей, на должностных лиц – от 15 000 до 30 000 рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 30 000 до 40 000 рублей и на юридических лиц – от 200 000 до 400 000 рублей. В зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести и уголовную ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU