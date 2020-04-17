Омичка вышла гулять с собакой в Нефтяниках и пропала
Родные омички с этих фото бьют тревогу. По их словам, в 19.50 в четверг, 10 апреля, она ушла гулять с собакой в Нефтяниках. Вероятно, девушка находилась в районе дома по улице Пригородной, 23. Однако с прогулки домой так и не вернулась. Близкие уже неделю не знают, где она находится.
Приметы: в день исчезновения пропавшая была одета в черные джинсы, черную куртку с коротким рукавом на зеленом подкладе и зеленые кроссовки.
Всех, кто знает, где она находится или владеет какой-либо информацией по поводу случившегося, просят звонить по тел.: +7 913 607-31-14, +7 913 988-46-43.
Фото: vk.com/omskgolos
Фото: vk.com/omskgolos
ИСТОЧНИК KP.RU