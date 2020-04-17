2020-04-17T10:05:39+03:00
Общество

Омичка вышла гулять с собакой в Нефтяниках и пропала

Девушку не могут найти уже неделю
Анна МИКУЛА
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Так пропавшая была одета в день исчезновения. Фото: vk.com/omskgolosТак пропавшая была одета в день исчезновения. Фото: vk.com/omskgolos
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Родные омички с этих фото бьют тревогу. По их словам, в 19.50 в четверг, 10 апреля, она ушла гулять с собакой в Нефтяниках. Вероятно, девушка находилась в районе дома по улице Пригородной, 23. Однако с прогулки домой так и не вернулась. Близкие уже неделю не знают, где она находится.

Приметы: в день исчезновения пропавшая была одета в черные джинсы, черную куртку с коротким рукавом на зеленом подкладе и зеленые кроссовки.

Всех, кто знает, где она находится или владеет какой-либо информацией по поводу случившегося, просят звонить по тел.: +7 913 607-31-14, +7 913 988-46-43.

Фото: vk.com/omskgolos

Фото: vk.com/omskgolos

Фото: vk.com/omskgolos

Фото: vk.com/omskgolos

ИСТОЧНИК KP.RU

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