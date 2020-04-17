2020-04-17T09:53:54+03:00
Общество

«Люди жалуются на жару в квартирах»: Стало известно, когда в Омске отключат отопление

В прошлом году отопительный сезон закончился 21 мая
Станислав МУХИН
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В Омске выдалась на редкость теплая и ранняя весна. На выходные синоптики обещают до +20 градусов. В администрации города подумывают о том, чтобы в ближайшие дни отключить отопление. К тому же на следующей неделе продержится очень теплая погода.

- Отопительный сезон в нашем городе будет окончен после наступления стабильной благоприятной погоды, - сказал замдиректора департамента горхозяйства Владимир Шнипко. - К примеру, 15 апреля по данным метеосводок фиксировалась среднесуточная температура менее 4 градусов Цельсия, за вчерашние сутки — 7-8 градусов. Тепло перестанут подавать в помещения, когда на протяжении более пяти суток в регионе продержится среднесуточная температура воздуха +8 градусов Цельсия и выше.

Любопытно, что в прошлом году отопительный сезон закончился в Омске аж 21 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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