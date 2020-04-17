Сегодня решится, что будет с режимом самоизоляции на следующей неделе

17 Апр 2020 2020-04-17T11:28:00+03:00

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В пятницу, 17 апреля состоится уже очередное заседание регионального штаба по коронавирусу. Будет решаться вопрос о продлении режима полной самоизоляции, объявленного в регионе. Судя по тому, как развивается ситуация, еще и четвертой недели карантина не избежать.

Сейчас уже точно известно, что даже пасхальные службы в омских храмах пройдут без посетителей. В крупнейших из них будет организована прямая трансляция богослужения.

Кроме того, закрыты для посетителей все кладбища региона – пока до начала мая. Попасть на их территорию смогут только похоронные процессии с небольшим числом участников.

Вероятно, основной вопрос, который рассмотрят на оперштабе – послабления, которые могут ввести, чтобы облегчить жизнь омичей. В частности во время недавней пресс-конференции губернатор Александр Бурков пообещал уточнить у специалистов, можно ли открыть парикмахерские и фитнес-центры. Скорее всего, такого разрешения вирусологи снова не дадут.

ИСТОЧНИК KP.RU