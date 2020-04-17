Сегодня решится, что будет с режимом самоизоляции на следующей неделе
В пятницу, 17 апреля состоится уже очередное заседание регионального штаба по коронавирусу. Будет решаться вопрос о продлении режима полной самоизоляции, объявленного в регионе. Судя по тому, как развивается ситуация, еще и четвертой недели карантина не избежать.
Сейчас уже точно известно, что даже пасхальные службы в омских храмах пройдут без посетителей. В крупнейших из них будет организована прямая трансляция богослужения.
Кроме того, закрыты для посетителей все кладбища региона – пока до начала мая. Попасть на их территорию смогут только похоронные процессии с небольшим числом участников.
Вероятно, основной вопрос, который рассмотрят на оперштабе – послабления, которые могут ввести, чтобы облегчить жизнь омичей. В частности во время недавней пресс-конференции губернатор Александр Бурков пообещал уточнить у специалистов, можно ли открыть парикмахерские и фитнес-центры. Скорее всего, такого разрешения вирусологи снова не дадут.
ИСТОЧНИК KP.RU
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