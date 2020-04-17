2020-04-17T11:28:00+03:00
Общество

Сегодня решится, что будет с режимом самоизоляции на следующей неделе

Вероятно, серьезных послаблений ждать не стоит
Анна МИКУЛА
Поделиться:
В ближайшее время решится вопрос о продлении режима полной самоизоляции.В ближайшее время решится вопрос о продлении режима полной самоизоляции.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В пятницу, 17 апреля состоится уже очередное заседание регионального штаба по коронавирусу. Будет решаться вопрос о продлении режима полной самоизоляции, объявленного в регионе. Судя по тому, как развивается ситуация, еще и четвертой недели карантина не избежать.

Сейчас уже точно известно, что даже пасхальные службы в омских храмах пройдут без посетителей. В крупнейших из них будет организована прямая трансляция богослужения.

Кроме того, закрыты для посетителей все кладбища региона – пока до начала мая. Попасть на их территорию смогут только похоронные процессии с небольшим числом участников.

Вероятно, основной вопрос, который рассмотрят на оперштабе – послабления, которые могут ввести, чтобы облегчить жизнь омичей. В частности во время недавней пресс-конференции губернатор Александр Бурков пообещал уточнить у специалистов, можно ли открыть парикмахерские и фитнес-центры. Скорее всего, такого разрешения вирусологи снова не дадут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Материальная поддержка студентов.
В пригороде Омска массово горят поля
На озере Калач в Омской области массово погибла рыба
В Омске за один день разбились сразу двое мотоциклистов
Из-за масштабных палов сухой травы в Омской области объявлен особый режим
Плакала даже Яна Троянова: дояр Дмитрий Павлюк встретилсяс мамой на шоу «Последний герой» после 6 лет разлуки!
Омичка вышла гулять с собакой в Нефтяниках и пропала
«Люди жалуются на жару в квартирах»: Стало известно, когда в Омске отключат отопление
Сегодня решится, что будет с режимом самоизоляции на следующей неделе
«Подковерные игры»: Максим Сушинский прокомментировал слухи о своем увольнении
В Омске к 9 Мая запустят троллейбусы Победы
Омичи могут получить телевизоры от телеканала «Пятница!»
Водитель, насмерть сбивший омича на «зебре», заплатил компенсацию в полмиллиона
«Меркурий» обнаружил новые нарушения
Актрисы телеканала «Супер» делятся опытом семейной жизни на карантине
Озера, колесо обозрения и аэротруба: В Омске утвердили проект благоустройства Зеленого острова
Стало известно, как омичам посмотреть богослужение в храмах на Пасху
Незадолго до 9 Мая избивших и ограбивших омского ветерана отморозков отправили в СИЗО