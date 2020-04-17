2020-04-17T09:31:02+03:00
Спорт

«Подковерные игры»: Максим Сушинский прокомментировал слухи о своем увольнении

По словам президента омского клуба, на заседании совета директоров его отставка обсуждаться не будет
Анна МИКУЛА
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Фото: hawk.ruФото: hawk.ru
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Напомним, на днях в СМИ появилась информация о готовящейся отставке Максима Сушинского с поста президента ХК «Авангард».

Якобы, вопрос этот уже решен, его планируют поднять на совете директоров 20 апреля. Непосредственный герой истории опроверг эти слухи в интервью «Чемпионату».

– Я работаю в штатном режиме, собираю команду на следующий сезон, – заявил Сушинский изданию. – Все говорят, что на совете директоров «Авангарда» будет решаться моя судьба, моя роль, но в повестке совета директоров такого вопроса просто нет. Я не понимаю, для чего в прессе так преподносится совет директоров «Авангарда». Почему не говорят, что совет директоров будет в других командах? Кому вообще из болельщиков интересен совет директоров? Это обычный доклад менеджмента перед собственниками после сезона, на нем обсуждаются итоги сезона: что было сделано удачно, что неудачно, какой трансфер был удачным или нет.

Также хоккейный менеджер сделал предположение, откуда взялись эти слухи.

– Это все игра подковерная, которую я не очень люблю и не очень понимаю. Вернее, понимаю, что люди не могут сказать это в лицо, а через прессу делать обвинения очень легко. Тем более что пресса это поддерживает и раздувает дальше – сейчас ведь не о чем писать, – подчеркнул Максим Сушинский. – Я работаю второй год. В первый год мы играли в финале, на второй год шли весь сезон на втором месте. Да, мы вылетели. Но мы проиграли не аутсайдеру, мы проиграли топ-клубу. В прошлом году мы у Уфы выиграли, теперь проиграли. На следующий год можем снова выиграть. Что же, выходит, в том году я был хороший, а теперь сразу плохой? Если менеджеров каждый год менять, то их просто не хватит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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