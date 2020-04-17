2020-04-17T08:54:43+03:00
Общество

В Омске к 9 Мая запустят троллейбусы Победы

Всего их будет 6
Станислав МУХИН
Поделиться:
Транспорт будет расписан символикой к 9 Мая.Транспорт будет расписан символикой к 9 Мая.Фото: пресс-служба администрации города Омска
Изменить размер текста:

Стало известно, что на улицах Омска появится необычный общественный транспорт. В мэрии сообщили, что на линию выведут сразу 6 троллейбусов, разрисованных к 9 Мая. Первый оформленный к празднику троллейбус выйдет в рейс уже 18 апреля. Позже запустят еще 5 машин. Все они будут расписаны символикой Победы. На оформление города к 9 Мая власти потратили из бюджета около 13 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что массового празднования Дня Победы в этом году не будет. Перенесут и парад на более позднее время.

- Массовые мероприятия мы вряд ли будем проводить. Но День Победы в душе у каждого! Что-то будем еще думать, с переносом торжественного парада и всероссийской акции «Бессмертный полк» на более поздний срок, - высказался о праздновании 9 Мая губернатор Александр Бурков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Материальная поддержка студентов.
В пригороде Омска массово горят поля
На озере Калач в Омской области массово погибла рыба
В Омске за один день разбились сразу двое мотоциклистов
Из-за масштабных палов сухой травы в Омской области объявлен особый режим
Плакала даже Яна Троянова: дояр Дмитрий Павлюк встретилсяс мамой на шоу «Последний герой» после 6 лет разлуки!
Омичка вышла гулять с собакой в Нефтяниках и пропала
«Люди жалуются на жару в квартирах»: Стало известно, когда в Омске отключат отопление
Сегодня решится, что будет с режимом самоизоляции на следующей неделе
«Подковерные игры»: Максим Сушинский прокомментировал слухи о своем увольнении
В Омске к 9 Мая запустят троллейбусы Победы
Омичи могут получить телевизоры от телеканала «Пятница!»
Водитель, насмерть сбивший омича на «зебре», заплатил компенсацию в полмиллиона
«Меркурий» обнаружил новые нарушения
Актрисы телеканала «Супер» делятся опытом семейной жизни на карантине
Озера, колесо обозрения и аэротруба: В Омске утвердили проект благоустройства Зеленого острова
Стало известно, как омичам посмотреть богослужение в храмах на Пасху
Незадолго до 9 Мая избивших и ограбивших омского ветерана отморозков отправили в СИЗО