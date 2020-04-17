В Омске к 9 Мая запустят троллейбусы Победы

17 Апр 2020 2020-04-17T08:54:43+03:00

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Стало известно, что на улицах Омска появится необычный общественный транспорт. В мэрии сообщили, что на линию выведут сразу 6 троллейбусов, разрисованных к 9 Мая. Первый оформленный к празднику троллейбус выйдет в рейс уже 18 апреля. Позже запустят еще 5 машин. Все они будут расписаны символикой Победы. На оформление города к 9 Мая власти потратили из бюджета около 13 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что массового празднования Дня Победы в этом году не будет. Перенесут и парад на более позднее время.

- Массовые мероприятия мы вряд ли будем проводить. Но День Победы в душе у каждого! Что-то будем еще думать, с переносом торжественного парада и всероссийской акции «Бессмертный полк» на более поздний срок, - высказался о праздновании 9 Мая губернатор Александр Бурков.

ИСТОЧНИК KP.RU