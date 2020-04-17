2020-04-17T08:09:48+03:00
Общество

Водитель, насмерть сбивший омича на «зебре», заплатил компенсацию в полмиллиона

Кроме того, за смерть, еловека он отделался двумя годами колонии-поселения
Анна МИКУЛА
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Трагедия случилась в январе прошлого года. Омич, ехавший по улице Госпитальной, не сбавил скорость перед пешеходный переходом. Когда он заметил вышедшего на дорогу человека, было уже поздно – водитель уже не успел сбавить скорость и сбил прохожего.

От полученных травм пешеход скончался, а водителя судили и приговорили к двум годам колонии-поселения. Также его лишили водительских прав на три года.

Кроме того, в пользу потерпевшей, у которой погиб близкий человек, виновника ДТП обязали выплатить ей компенсацию на общую сумму 496 тысяч рублей.

Часть суммы вычитал из доходов осужденного, остальные средства выручил и после ареста его «Тойоты».

На основании требований ФЗ № 229 «Об исполнительном производстве» судебный пристав, прибыв к месту нахождения автомобиля, составил акт описи и ареста транспортного средства, доставленного на специализированную стоянку для последующей реализации, успешное завершение которой позволило взыскать долг в полном объеме. Решение суда ИСПОЛНЕНО, сообщает пресс-служба областного УФССП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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